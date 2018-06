Kritička vypadá jako porcelánová panenka a už třicet let píše o módě

Yaegerová se v módním průmyslu pohybuje už 30 let, píše do nejrůznějších časopisů a magazínů jako třeba Vogue, přispívala také do The Village Voice, Style Magazine a The New York Times.

Novinářka miluje historii, starožitnosti a v oblékání styl vintage. Jsou pro ni typické krátké oranžové vlasy, rty namalované jako porcelánová panenka a bílá pleť. Přestože sama kritizuje módu, z narážek na svůj vzhled si nic nedělá.

"Buďte sami sebou a neposlouchejte, co říkají ostatní. Noste, co se vám líbí, a mějte koule," řekla v jednom z rozhovorů.

Módní kritička si dokáže ze sebe také udělat legraci. Jednou přiznala, že týdny módy jsou prý děsně nudné, stejně jako škola.

"Každý den vidíte tak osm přehlídek. Jen sedíte a koukáte. Nechci si stěžovat, je to úžasná práce, ale je tu spousta věcí, které si běžný člověk neumí představit," dodala Yaegerová, která před časem obdržela cenu od National Society of Newspaper Columnists za své excelentní příspěvky.