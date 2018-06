MÓDNÍ MASÁŽ: Zpěvák Foret ukázal spodní prádlo a nefungující hodinky

OBLEČENÍ

Džíny jsem si koupil poměrně nedávno, už ani nevím, kolik stály, ale byly ve slevě. Mám rád jednoduchost, takže jsem si k nim vzal tmavě modrou riflovou košili. Je to trochu takové country, ale já mám například americké country rád.



BOTY

Boty jsem si koupil kdysi v Londýně, bylo to v době, kdy jsem tam byl byl čtyři měsíce a pracoval na Oxford Street v pizzerii. V přepočtu stály asi čtyři tisíce, udělal jsem si prostě radost.

DOPLŇKY

Mám přívěšek od své drahé přítelkyně Elišky, je to půlka srdce. Ona má jednu, já druhou. Hodinky mám už hodně let, ale nejdou. Když se potřebuju podívat, kolik je, koukám výhradně na mobil. Co se týče hodinek, jsou opravdu jen doplněk, který používám ke zmíněným botám. Ve stejné hnědé je i pásek. Prstýnek mám také od své přítelkyně. Dostal jsem ho k Vánocům.

SPODNÍ PRÁDLO

Spodní prádlo mám jednoduché, bílé. Jsou to sportovní boxerky. Nemám rád takové ty plachty, na kterých by se dalo promítat kino.

VLASY

Vlasů mám míň a míň. Jste první, komu to přiznávám. Ale ještě to jde, stříhám se jako správný "depešák".

