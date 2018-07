Módní masáž z Varů: Moc neutrácím. Nakupuji ve slevách, řekla Moravcová

Filmové Vary 2018 Sledovat další díly na iDNES.tv

Na karlovarský festival jsem si oblékla světlý outfit. Šaty mám od své oblíbené značky. Celkovou cenu outfitu zrovna výjimečně vím, protože jsem ji opravdu platila. Tato kabelka, to bych strašně ráda zdůraznila, stála dvacet tři tisíc a byla zlevněná na tisíc sedm set. Chápete tu slevu. To jsem tam nemohla nechat a musela si ji pořídit. Líbí se mi, že je taková praktická. To je asi nejdražší prvek, já moc neutrácím.

Boty jsem si vzala na platformě, z čehož přítel není vůbec nadšený. Jsou z e-shopu, na kterém vybírám hodně často.



Náhrdelník je z Pařížské, stejně jako klobouk z nové kolekce Tonaku a šaty. To jsou vlastně jediné tři věci z této nejdražší ulice v Praze, které mám a co jsem si v životě koupila. Já si většinu věcí vybavím úplně jinak. Tak tady vidíte, že i blogerky a influencerky si občas něco koupí. Ještě mám náušnice a skládací brýle, které asi moc dlouho nevydrží. Náramek jsem dostala. Myslím, že se to vejde do pěti tisíc. Když už nakupuji, tak je to většinou v outletu nebo ve slevách. Ale ten klobouk je moc pěkný a stojí dva tisíce dvě stě, teď jsem si sundávala v autě ještě cenovku.



Nalíčená jsem sama, stejně tak i učesaná. Pokud si chci v rámci filmového festivalu dopřát luxus, zajdu do salonů u hotelu Pupp, kde poskytují v tomto ohledu full servis.