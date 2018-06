MÓDNÍ MASÁŽ: Ani nevím, co mám na sobě, říká Monika Bagárová

VÝBĚR OBLEČENÍ

Můj celý outfit udělal stylista Lukáš Macháček. V podstatě nevím, co úplně mám na sobě, ale strašně mu věřím a vím, že je to vždycky super a že se v módě vyzná, je to skvělý návrhář a stylista. Takže já to vždy nechám na něm.

VÝBĚR DOPLŇKŮ

Zvolila jsem zlato-černé doplňky, zlatou mám ráda. Takže jsem ráda, že můj stylista zvolil tuto barvu.

VÝBĚR LÍČENÍ

Make-up jsme zvolili úplně jednoduchý a na vlasech se podíleli kadeřníci ze salonu, jehož jsem tváří. Také jsme zvolili jemné vlnky. Všechno jsme to dělali do přirozena.

Líbí se vám módní kreace Moniky Bagárové?