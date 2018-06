MÓDNÍ MASÁŽ: Kožená bunda a půjčená sukně, to je styl krátkovlasé miss

VÝBĚR OBLEČENÍ

Gabriela: Spoléhala jsem se na klasický podzimní outfit, což u mě řešila kožená bunda, k níž podle mě teď jde už úplně všechno.

Jana: Já jsem volila opravdu jednodušší kombinaci, jelikož mám malé miminko, tak potřebuji něco pohodlného. Gabča má super oblečení, má půjčenou sukni ode mne a myslím, že jí to sluší.

ÚČES A MAKE-UP



Gabriela: Já jsem se dneska malovala a česala sama. Jako každé ráno.

DOPLŇKY



Gabriela: Můj doplněk je velmi jednoduchý, to je jenom přívěšek, který tak trošku dozdobí to obyčejné černé tílko. Kabelka je taková lehce do tyrkysova, aby ladila se sukýnkou a trošku to rozzářila.

VÝBĚR BOT



Gabriela: Moje setra je taková má inspirace. Myslím, že volila skvěle. Hlavně boty, na rozdíl ode mne.

Jana: Dneska jsem si vzala po dlouhé době podpatky, jelikož jsem vyrazila do velkoměsta. Tak abych se také trochu napodobila Gabče.

Která ze sester Kratochvílových má lepší styl oblékání?