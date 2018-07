Módní Masáž z Varů: Ruppert, Peroutka a Gránský byli za lázeňské šviháky

Případ první: MATĚJ RUPPERT

Zpěvák Matěj Ruppert (40) sice má nejraději džíny a tričko, ale občas se i on rád hodí do gala. Nerad by totiž dělal své partnerce ostudu. Stejně to pojal i na festivalu v Karlových Varech, kam vyvezl celou rodinku a kde také zazpíval.

VÝBĚR OBLEČENÍ

Dneska jsem se hodil tak trochu do odpoledního gala. Mám dvouřadový oblek od pana Blažka, který je naprosto fantastický. Košile, kravata i šáteček jsou od stejné značky. Podle mě vypadám fantasticky.

VÝBĚR OBUVI

Na festival je třeba mít pohodlné boty, takže já je pohodlné rozhodně mám. A jsou taky ze stejné firmy jako je oblek.

DOPLŇKY

Brýle mám od Zanzan, model Mizaru z butiku Kláry Nademlýnské. Jsou naprosto nádherné. Já jsem totiž úchyl na sluneční brýle.

Případ druhý: MILAN PEROUTKA

Herec Milan Peroutka (28) si na filmový festival také zvolil luxusní oblečení, které mu prý sedne nejen střihově, ale i barevně. Miluje totiž pestrobarevné košile.



VÝBĚR OBLEČENÍ

Mám outfit od pana Blažka, což je česká firma, která dělá nejen kancelářské věci, jako jsou kravata, košile či sako, ale dělá i takovéto volnočasové oblečení. Hlavně košile se mi líbí moc. Mám rád modrou barvu. Kalhoty si můžeme povšimnout, že jsou takové zkrácené. Sako s kapesníčkem si nechám přehozené v ruce, dokud nepřituhne.

VÝBĚR OBUVI

Obuv je pohodlná a musí se hodit k barvě oblečení. Byl jsem poučen, že ponožky by neměly být moc vidět. Tak je tam moc nezabírejte na kameru, protože trošku vidět jsou.

DOPLŇKY

Na krku mám neustále řetízek, který je z nerezu, a přívěšek je broušená ocel. Takže vydrží veškeré spánky, zpocení, koupele a tak dál. No a k tomu samozřejmě nejlepší módní doplněk je mikrofon iDNES.cz. To je základ, tak zdravím a prosím vás buďte na mě hodní v tom hodnocení.

Případ třetí: DAVID GRÁNSKÝ

Herec David Gránský (25) prozradil, že si na filmový festival moc věcí nevzal. Měl ovšem štěstí, že ho oblékli v místním salonu, kam mají v rámci festivalu vstup jen známé táře. Boty prý měl svoje vlastní a stály jen pár korun.

VÝBĚR OBLEČENÍ

V Módní masáži jste asi zvyklí na ledajaké kousky. Na super outfity a hlavně, když čekáte na nějaký outfit z Karlových Varů z filmového festivalu, tak čekáte něco opravdu noblesního a velkolepého. Já se nazývám „buran ve Varech“ už od začátku, co jsem sem přijel. Takže nečekejte nic velkolepého. Toto oblečení mi tady půjčili a jsou to konkrétně Pietro Filipi košile a kalhoty. Je poměrně vedro, takže to nebylo ani na sako či vestičku. Všechno jsem odhodil. Jsem jen takhle nalehko, ale zase na druhou stranu až budu zpocený, tak to bude vidět.

VÝBĚR OBUVI

Boty jsou moje odněkud ze Zary. Ty jsou za tisíc korun třeba. Takže je to levná záležitost a můžete být i takhle elegantní. Ale není to nic top.

DOPLŇKY

Ty jsem nechal všechny doma. Tedy abych to upřesnil, mám jen hodinky a doma jsem je zapomněl.

