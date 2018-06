MÓDNÍ MASÁŽ: Kalhoty až k pupíku, maskuje malý vzrůst Emma Smetana

VÝBĚR OBLEČENÍ A BOT

Mám na sobě pohodlný outfit, o čemž svědčí boty bez podpatku (tenisky), které v mém botníku jasně dominují.



Kalhoty mám pohodlného střihu a jdou téměř až pod pupík, čímž se prodlužují nohy. Pro lidi, co nejsou vysocí, je to skvělé, což je i můj případ. Tričko mám z nějakého sekáče. Mám vždycky dobrý pocit, když se něco povede a nemuselo to moc stát. A to hlavní je, že mám odznáček projektu Dobrý anděl, což je to nejdůležitější, co má smysl řešit.



DOPLŇKY

Pásek mi vybral partner Jordan. Původně jsem chtěla jít bez pásku, tento nevkusný nápad mi ale hned zavrhl a pásek přidělil. Stejně jako svou tašku, která je z nějakého blešáku.

Náramky nosím snad poprvé měsíc v kuse. Asi se vracím do nějakého holčičího období.

NEHTY

Nehty jsou zlaté, a to proto, že mám kladný vztah k secesi. Lak jsem koupila v řadové drogerii, kvalita nic moc, ale když se o to člověk jakžtakž stará, tak to jde.

Líbí se vám styl Emmy Smetany?