MÓDNÍ MASÁŽ: Jednoduchost shazuji cirkusem, říká skotačivá Hrachovcová

VÝBĚR OBLEČENÍ

Jsem super oblečená, já si myslím, že jo, i když to asi někdo zkritizuje. Vrchní část je od Denisy Nové, legíny od Kláry Nademlýnské. To je za jedna. Už jen proto, že jsou to ony.



Líbí se mi jednoduchost, ne tedy v myšlení, i když v jednoduchosti je krása, ale v oblečení.

DOPLŇKY

Jednoduchý styl ráda shodím nějakým cirkusem, což jsou různé šperky a prsteny, které mám na sobě.

VLASY

Vlasy mám od Libora Šuly, od něhož mám mimochodem i kočku mainskou mývalí. Liborku, ta kočka je úžasná a miluju ji tak jako tenhle svůj outfit.



BOTY

Mám semišové boty na jemném podpatku.