MÓDNÍ MASÁŽ: Decastelo, Štoudková a Moravcová ukázaly své kousky

Případ první: Eva Desactelo

Vyrazila jsem na akci velmi netradičně oblečená. Černé šaty skrývají asymetrickou postavu tak, aby to minimum lidí mohlo zkritizovat. Totéž se týká i mých malíčků, které jsou trošku delší než u normálních lidí, proto to kryji tímto způsobem. Boty jsem dostala z lásky od manžela, jsou to takzvané voňavé boty. Co se týká šperků, mám pouze snubní prstýnek. Vlasy: byla jsem celý den s dětmi u bazénu. Swarovski kamínky na obličeji jsou z focení, které jsem měla před akcí a kdybych si je sundala, tak budu flekatá. Nemaskuji botox.

VIDEO: Módní policie - Michaela Štoudková Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Případ druhý: Michaela Štoudková

Když je takovéto hezké letní počasí, tak nad oblečením moc nepřemýšlím a oblékla jsem si jenom tyto volné šaty a džínovou vestu. Doplnila jsem to zajímavými botami. Doplňky už se mi k tomu nehodily, takže mám jenom jemné náušnice a hodinky.

VIDEO: Módní policie - Nikol Moravcová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Případ třetí: Nikol Moravcová

Dneska jsem si na sebe oblékla takové květinové dítě - Flower Power. Kvůli počasí mám takový tropic exotic dress, který jsem úplně neskutečně sladila se sportovními teniskami. Ale je to pohodlný a cítím se v tom dobře. K tomu mám samozřejmě krásný prstýnek.

Která z dam je oblečená nejlépe? celkem hlasů: 435