MÓDNÍ MASÁŽ: V doplňcích vidím manžela, hodnotí vlastní styl Morávková

VÝBĚR OBLEČENÍ

Protože jdeme do nemocnice, nechtěla jsem volit nic černého, ani jsem nechtěla programově jít celá v bílém, protože by jim to evokovalo prostředí, ve kterém jsou. Mám pouze černé silonky a kozačky, a to jen proto, že se nám vrátila zima a odpoledne může ještě sněžit.



Doplňky Dany Morávkové Náušnice Dany Morávkové

VÝBĚR BARVY

Barvu šatů jsem zvolila červenou, protože si myslím, že červené šaty jsou veselé. Přes ně mám jen tenhle barevný kabátek, který mám moc ráda. Je jarní, ale věděla jsem, že s dětmi nebudeme venku, ale na pokoji, takže mi zima rozhodně není.

VÝBĚR DOPLŇKŮ

Tyhle náušnice nosím pořád, hrají dokonce i v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Pak mám na sobě hodinky, které mi věnoval manžel, samozřejmě snubní a zásnubní prstýnek a další, rovněž od manžela. Kdykoliv se podívám na ruce, vidím manžela Petra.



OSOBNÍ VZKAZ

Oblékejte si to, co máte rádi a v čem se vy cítíte pohodlně.

