Módní boj na MFF: uhrančivá Kuchařová i rafinovaná Geislerová

Miss World dorazila na slavnostní zahájení festivalu spolu se svým partnerem, pražským radním Milanem Richtrem. Zdrží se jen tři dny, pak spěchá za pracovními povinnostmi do zahraničí, kde ji čeká focení. Po něm si snad udělá vytoužené volno. "V zahraničí jsem toho procestovala už hodně, ale ještě jsem si neužila české hrady a zámky," naznačila místo své dovolené.

Aňa Geislerová ve foyeru hotelu Thermal živě komunikovala s Martou Issovou a Jiřím Macháčkem a jen tak ledabyle prohodila, že rafinované modré šaty s holými zády ušily u Versaceho. Model stejné značky oblékla také Pavlína Němcová, zatímco Jana Doleželová vsadila na vrchní švadlenu Lucie Bílé Liběnu Rochovou.

Lucie Kaufmann Králová má měsíc do porodu svého druhého syna a na festival se jí poprvé zrovna dvakrát nechtělo. Důvod nebyl ten, že by se necítila dobře, problém viděla spíš v oblečení. V jejím šatníku totiž momentálně chybí večerní šaty, do kterých by se ve svém požehnaném stavu vešla. Nakonec ale na přání manžela Zdeňka Kaufmanna s návštěvou Varů souhlasila a vyrazila do ulic na nákupy. V jednom z obchodů objevila šaty od návrhářky Heleny Mertlové, kde pořídila na první pokus.

"Zaujaly mne šaty, do kterých jsem překvapivě nasoukala břicho i prsa a které se mi moc líbí. Problém byl tedy vyřešený a jsem ve Varech znovu," líčí Králová.

Andrea Verešová si večerní šaty navrhla sama. "Předváděla jsem pro Beatu Rajskou před pár týdny ve Vídni a zaujala mne tahle látka. Vymyslela jsem si tedy šaty zvýrazněné doplňky v barvě cyklámen. Velmi se nakonec líbily i samotné Beatě, která mi je ušila," uzavírá Verešová.