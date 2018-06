Módní agentura Elite ohlásila bankrot

Elite léta udávala směr a krok v modelingovém světě. Založil ji John Casablancas a právě z něj vycházelo charizma, jež dávalo celému podniku pozitivní tvář.

Firma zastupovala topmodelky, jakými jsou Karen Mulderová, Naomi Campbellová, Linda Evangelista nebo Cindy Crawfordová.

Rok co rok vypisovala soutěž Look of the Year, díky níž objevovala mladičké neokoukané tváře, jež posléze připravovala na dráhu modelek.

Soutěž se dostala i k nám (byla přejmenována na Elite Model Look) a české finalistky zazářily i v celosvětovém finále, jako například Alžběta Syrovátková.

Drogy a zneužívání

Skandály s drogami a zneužíváním dívek, které vyplavaly na povrch před čtyřmi lety, však celou agenturu citelně poškodily. Když Elite nakonec opustil její duchovní otec John Casablancas, nastaly uvnitř firmy mocenské boje, které přispěly k jejímu úpadku. O budoucnosti agentury teď rozhodne soud.