Módní agentka Revue iDNES.cz na oprátce: ohodnoťte její svatební šaty

"Šaty jsem si vybrala rudé, protože tuhle barvu mám ráda. Vdávám se podruhé a tak mi přišlo zvláštní rvát se do bílých šatů, které vyjadřují nevinnost. To tedy vážně nejsem. Hlavně s přibývajícími kily jsem nechtěla v bílé zbytečně provokovat okolí," říká Lecká, která je v pátém měsíci těhotenství.

"Šaty jsou z Mexika. Tam byly navrženy i ušity a já jsem je získala přes posluchačku rádia City, které je přivezla z Mexika kamarádka, která tam žije. Mě naprosto uchvátily a tak jsme je hned koupili," upřesnila Iva.

Ano řekla svému partnerovi Pavlu Klouparovi, mimochodem řediteli Sázavafestu, na Staroměstské radnici v Praze. Tohle místo si pro svůj velký den nevybrali náhodou. "Vzhledem k tomu, že jsme se s Pavlem seznámili přesně před pěti lety na Staroměstském náměstí, kde jsem já moderovala a on dělal stage manažera, tak jsme se rozhodli, že se vezmeme právě tady, přesně v ten samý den. Naštěstí měli termín volný a tak jsme to ihned potvrdili."

Mezi hosty byl i Viewegh

Na svatbě Ivy Lecké se kromě rodin svatebčanů, přátel a kolegů objevil i spisovatel Michal Viewegh se svými dcerami. "Jsme přátelé. Delší dobu se zná s manželem, spolupracují spolu na Sázavafestu, kde má Michal autorské čtení svých knih. Občas se navštívíme. Michal i jeho žena Veronika a jejich dvě holčičky jsou bezvadné. Je to úžasná a milá rodina, kterou vždycky rádi vidíme. A jsem opravdu moc ráda, že se na nás přišli podívat," dodala Lecká.

Manželé jsou nyní na svatební cestě v Benátkách a Florencii. Podle posledních zpráv si to náramně užívají.

Módní agentka Revue iDNES.cz doplnila, že si na druhém manželství dá záležet. I proto, že prý našla konečně toho pravého. "Pro mě manželství důležité, je to posvátný svazek, kdy si dva lidé řeknou ano na celý život. Poprvé se to nepovedlo, ale teď jsem si jistá, že jsem konečně našla tu pravou půlku mého já. Tenkrát jsem byla ještě mladá, teď mám za sebou pár důležitých zkušeností, které mě zase posunuly kousek dál a věřím, že k lepšímu. Jsem opravdu šťastná, že Pavla mám. Je to ten nejúžasnější a nejhodnější chlap pod sluncem," uzavírá Iva Lecká, která si už nyní brousí zuby na další outfity celebrit.

