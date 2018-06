Modern Talking probrali dívku z komatu

Dnes jedenadvacetiletá Nadja z Lippstadtu vjela před třinácti lety s jízdním kolem pod auto. S těžkými zraněními upadla do komatu. "Lékaři nad ní tehdy zlomili hůl," vzpomíná její matka. "Ale poradili mi jednu věc: povídejte si se svou dcerou, něco jívyprávějte, pouštějte jí její oblíbenou muziku. Nevíme, co dokáže vnímat a co ne."

Den co den pak matka vysedávala u dceřiny postele a pouštěla jí do sluchátek její milované Modern Talking, především písničku "You're My Heart, You're My Soul". Po několika týdnech se na Nadjině tvářičce začínal při poslechu písničky objevovat lehký úsměv, po dvou a půl měsících se stal zázrak: děvčátko poprvé otevřelo oči.

Dnes je mladá žena ještě částečně ochrnutá, ale už se může hýbat a není odkázána jen na kolečkové křeslo. Bohlen o zázračné síle své písničky nevěděl. Teprve nyní ho na koncertě Modern Talking vyhledala vděčná maminka s dcerou a všechno mu vyprávěla. "Tvé uzdravení má pro mě větší cenu než všechny zlaté desky," řekl Bohlen při setkání Nadje, která zpěvákovi darovala žlutou růži.