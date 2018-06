Moderátory VyVolených doplnil Korec

Dalšími moderátory reality show, "která nezná bratra", jsou Tereza Pergnerová, Libor Bouček a Iva Kubelková . - více zde

„Vlasta Korec prošel úspěšně konkurzem na VyVolené a s uváděním pořadů v naší televizi už zkušenost má. Denní rekapitulace VyVolených bude moderovat s pohodou a humorem, které jsou mu vlastní,“ řekl Petr Nezval, šéfredaktor vlastní tvorby na Primě.

„Je to skvělý pocit být do slova a do písmene VyVolený. Přede mnou je kus obrovské práce, na kterou se těším. Být VyVolený je určitě prima,“ dodává třiatřicetiletý herec, zpěvák a moderátor Vlasta Korec.

VyVolení jsou českou variantou původně maďarské soutěže Való Világ (Skutečný svět). Do finále reality show VyVolení se dostane 10 až 15 lidí. Ve vile izolované od okolního světa budou několik týdnů pod dohledem kamer. Diváci pak budou rozhodovat o tom, kteří z finalistů postupně vilu opustí. Ten, který v soutěži vydrží nejdéle, získá výhru v hodnotě 11 milionů korun.

Vlastimil Korec se narodil se v Třebíči. Vystudoval ostravskou konzervatoř, na brněnské JAMU později navštěvoval ateliér muzikálového herectví. Spolupracoval s Národním divadlem v Brně a Divadlem bratří Mrštíků. Byl členem muzikálu Jesus Christ Superstar, Sny svatojánských nocí, Rusalka, Starci na chmelu a Popelka, účinkuje v Hudebním divadle Karlín. Pracoval jako moderátor v rádiu GOLEM, VOX, Českém rozhlase Regina a v radiu RELAX. Spolupracoval také při přípravě a výrobě řady televizních pořadů.