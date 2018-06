Moderátorkou Peříčka bude Barbie

Železný i John tvrdí, že je okouzlila hlavně svým projevem. Diváci ji však na obrazovkách poprvé uvidí až v únoru. "Oficiálně ji představíme v lednu," upřesnil pro iDNES mluvčí Novy Petr Kostka.

"Jsem nadšená. Nebylo to nijak lehké, ale věřila jsem si. Přesto jsem příjemně překvapená. Je to skvělá šance," raduje se ze svého úspěchu Zuzana. "Budu svá. Věřím, že dokážu diváky příjemně překvapit," řekla pro deník Právo drobná dívka, která připomíná panenku Barbie. Za mluvené slovo ji chválili i v rádiu Frekvence 1, kde měla spolu s manželem moderovat erotický pořad. Ze spolupráce ale nakonec sešlo. "Klobouk dolů, co s tou holkou dokázali. Na fotkách vypadá fakt skvěle," říká se na Nově.

Je ale Zuzana Pavličová opravdu ta nejlepší? Proč se snaží poslední dobou za každou cenu zpřetrhat všechno, co ji spojuje s minulostí? Proč její manžel kvůli fotografiím a videonahrávkám zmlátil jejího bývalého přítele? A proč ho zmlátil teprve nyní, po roce a půl, kdy už se Zuzanou nežije? Proč si striptérka vyžádala z časopisu NeiReport všechny negativy? Bojí se snad své minulosti, aby jí nepokazila rýsující se kariéru v televizi Nova?

Zuzna Pavličová, dívčím jménem Štanclová vystupovala jako striptérka pod uměleckým jménem Susy. Na podzimním erotickém veletrhu si už však říkala Michele. Měří 163 centimetrů, váží 47 kilogramů. Její míry jsou 95-64-90.

Zuzaniny odvážné fotografie byly dřív běžně k mání na internetu, na letácích i v časopise NeiReport. Její bývalý přítel Márfy a Leoš Pavlič byli ještě donedávna kamarádi.

V září si striptérka rozvedeného Leoše po tříměsíční známosti vzala a přijala jeho příjmení. Ze Štanclové je teprve necelé tři měsíce Pavličová. Změnila si také svou uměleckou přezdívku. Namísto Susy je Michele. Její bývalý přítel Martin Klíč, zvaný Márfy, o ní říká: "Je to hotový andílek, ale věřit se jí moc nedá."

Pár týdnů po svatbě se odehraje u bývalého přítele Márfyho rvačka o fotky a kazety. "Týden jsem byl v neschopnosti. Na Pavliče jsem podal trestní oznámení," řekl iDNES Martin Klíč. Liberecká policie vyšetřuje manžela nové moderátorky Novy kvůli ublížení na zdraví a krádeži videokazet.

"Chtěla po nás negativy", řekl iDNES fotograf z NeiReportu. Všechno jsme jí vrátili. Měla nám dát 15 tisíc. Dodnes nic nezaplatila." V NeiReportu se také všemožně snažili vypátrat její údajné moderátorské zkušenosti a fotografie v časopisech Penthouse a Playboy. Marně. O spolupráci s Playboyem pochybuje pro deník Blesk i bývalá moderátorka Peříčka Jana Štefánková. "Je mi to divné, protože jej celkem sleduji, ale o Zuzaně Pavličové jsem nikdy neslyšela."



Zuzana lže, když o sobě tvrdí, že je absolventkou německého gymnázia v Liberci. "Ve čtvrtém ročníku přestala do školy chodit a maturitu nemá," říká přítel s nímž tehdy chodila. Je možné jí však skoro jistě uvěřit to, co o sobě uvedla v loňském katalogu Miss Strip: Kromě sexu ji baví zvířata, zpěv, malování a aerobic.