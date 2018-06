Moderátorka Vrbová: štve manžela i kamarádky

"Nejvíc ho štvu, když z koše vyndávám plastový nebo papírový obal, který tam omylem hodil a nutím ho, aby jej dal do krabice na plasty nebo papír. Myslím, že dřív jsem štvala i svoje kamarádky, když jsem je přesvědčovala, že třídit je správné a užitečné. Dnes už neplýtvám svojí energií a respektuju, když lidi třídit nechtějí," líčí Vrbová.

Odpad třídí už několik let. "Přišlo by mi divný propagovat něco, co bych sama nedělala. Možná i proto jsem se stala tváří společnosti Ekokom, která se recyklací odpadů v ČR zabývá."

Na ulicích neagituje

Na ulicích ovšem moderátorka neagituje, prý to nemá smysl. "Myslím, že lidi potřebují informace, aby se sami rozhodli, jestli jsou ochotni odpady třídit. Proto se podílím na natáčení ekologického cyklu Kam s nimi, který divákům nabízí všechny dostupné informace pěkně v kostce. To mi dává smysl."

Že jí manžel její sympatickou "úchylku" odpouští, dokazuje i fakt, že ji vzal o prázdninách na Kypr a do švýcarských Alp. A na konec prázdnin pro ni dokonce připravil překvapení. "Řekl mi jen, abych si vzala plavky. To je jediné, co vím," těší se Vrbová.

Unikátní seriál o způsobu nakládání s elektroodpadem, který bude Martina Vrbová moderovat, poběží v České televizi každý týden od 4. září do 2. října a volně navazuje na již uvedenou řadu pořadu Kam s nimi. V první sérii se autoři spolu s odborníky podívali na třídění domácího odpadu, v druhé sérii se věnují právě elektroodpadu.