Moderátorka v rádiu čte nevidomým pravidelně Playboy

"Nemusím se pokoušet, aby to znělo sexy," směje se Hanksová, která se na stránkách pánského časopisu sama jednou objevila. "Prostě to čtu, jsem žena, a to je přece docela dost sexy." Vysoká blondýna pracuje jako moderátorka v jedné rockové rozhlasové stanici v texaském Houstonu. Časopis Playboy chodí každý týden na hodinu předčítat pro neziskovou organizaci Taping for the Blind, která vysílá pro zrakově, fyzicky nebo mentálně postižené lidi.

"Je to Latinoameričanka, bruneta s tmavě čokoládovýma očima... na první fotografii sedí na břehu oceánu. Doširoka se směje, má růžovou rtěnku. V dolní části zad má červeně vytetovaný domorodý vzor. Má nohy křížem, sedí ve vodě. Zpoza jedné ruky jí vykukuje ňadro... Je všude stejnoměrně opálená. Nemá na sobě vůbec nic, ani šperky nebo lak na nehty..." popisuje moderátorka obrázek v pánském časopisu.

Hanksová dříve četla pro nevidomé časopisy o zvířatech, před několika lety se však uvolnilo její současné místo. Muž, který dříve četl Playboy, se oženil a jeho žena již nechtěla, aby v tom pokračoval. "Který muž by chtěl, aby mu Playboy četl chlap? To by bylo trochu divné. Není daleko lepší, když to dělá žena? Není to odporný chlípný muž, který u toho slintá... je to odporná chlípná žena," směje se Hanksová.