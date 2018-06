Moderátorka Savarová dostala pokutu, hrozí jí i vyhazov

"Vedení zpravodajství České televize považuje účast Anety Savarové na zmiňované komerční akci za hrubé porušení smluvních závazků a kodexu televize. Spolu s písemným upozorněním na nedodržení jejích povinností vyplývajících z pracovní smlouvy přistoupila Česká televize také ke krácení mzdy po dobu tří měsíců," řekla pro iDNES.cz mluvčí Michaela Fričová.

Výši pokuty mluvčí ale nechtěla konkretizovat. Podle deníku Aha! to je kolem 45 tisíc korun. V případě, že by se porušení smluvních závazků zopakovalo, následoval by pro moderátorku přísnější postih.

Zpěvačka Markéta Poulíčková, Česká Miss 2012 Tereza Chlebovská a moderátorka Aneta Savarová míchají andělské drinky.

"Pokud by se podobná věc měla v budoucnu opakovat, rozvázalo by vedení zpravodajství České televize s Anetou Savarovou spolupráci," dodala Fričová.

Tváře zpravodajství by totiž neměly vystupovat na soukromých akcích. Savarová v luxusním hotelu propagovala andělské drinky společně s Českou Miss Terezou Chlebovskou a zpěvačkou Markétou Poulíčkovou (více zde).