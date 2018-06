Petra Svoboda bude herečkou. Zahraje si ve filmu Michala Davida

Lidé vás díky moderování zpráv poznávají. Je vám jejich zájem příjemný?

Občas se stane, že mě lidé poznají, ale vždycky jsou velmi milí a spíš je zajímá, jak to chodí v televizi a podobně.

Vaše profese se však rozroste i o tu hereckou.

V září jsem natáčela film Michala Davida Decibely lásky. Je to moje první filmová role a rovnou větší. Hraji auditorku Danku, která pracuje v kasinu a tahá z problémů svého mladšího bráchu. No a přitom se stihne zamilovat do Kristiána, kterého hraje Rudolf Hrušínský nejmladší. Teď je film ve střižně a premiéra by měla být v únoru.

Přemýšlíte o kariéře herečky, nebo je to jen další možnost seberealizace?

Já se realizuji každý den ve své práci, což je moderování poledních a odpoledních Televizních novin. Často také moderuji různé společenské akce. Hraní jsem si chtěla zkusit jako něco nového. Jinak jsem spokojená a vděčná, že mám zdravou rodinu a hezkou práci, co víc si přát.

Kvůli práci musíte dobře vypadat. Co se vám na sobě líbí a naopak ne?

Myslím, že je to hlavně o celkovém naladění a vnitřní harmonii. Nesoustředím se na jednotlivosti, které se mi na sobě líbí nebo nelíbí. Snažím se cítit celkově dobře ve svém těle a žít zdravě, protože to vše se podle mě odráží navenek. Když jsou lidé spokojení a vyrovnaní s tím, jací jsou, včetně nedostatků, tak je to ideální stav.

Je něco, do čeho byste nikdy nešla? Plastická operace, botox...

Snažím se nikdy neříkat nikdy, takže na to neumím odpovědět. Jinak ráda si nechávám prodlužovat vlasy. Dlouhé husté vlasy se mi líbí odmalička, myslím, že to je jeden z atributů ženství.

Do čeho nejvíce investujete? Jsou to přípravky na vlasy, péče o tělo nebo jde o oblečení?

Asi nejvíce do oblečení, i když kvalitní kosmetiku si také pravidelně kupuji. Ráda sleduji módní trendy a sem tam se jimi nechám ovlivnit, ale spíš výjimečně. Nosím hlavně to, v čem se cítím dobře a co si myslím, že mi sluší.

Co nejdražšího máte v šatníku?

V šatníku mám sice nějaké luxusní kabelky nebo hodinky, ale také spoustu kousků oblečení, ke kterým se pojí hezké vzpomínky. Třeba si schovávám bodýčko, které měla na sobě moje dcera Ráchel, když jsem si ji přinesla z porodnice. To je největší poklad.

Chodíte do posilovny, držíte diety nebo máte štíhlou postavu danou?

Přiznám se, že poslední dobou cvičení kvůli nedostatku času zanedbávám. Ale chystám se polepšit a chodit na jógu. O to víc se ale snažím dodržovat hlavně pitný režim a jíst kvalitní potraviny.

Ráchel bude v březnu pět let. Začíná být určitě velká parádnice. Chce být jako maminka?

Začíná si sama říkat, co si chce obléknout, ale nejraději nosí šaty, hlavně ty modré, jako má princezna Elsa z Ledového království. Baví ji také moje šminky, takže mi ráda bere hlavně štětce a rtěnky. Je to prostě malá princezna a často mi teď říká, že chce pracovat v televizi jako maminka, což mě těší.