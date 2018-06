Moderátorka Peříčka zpívala s Madonnou

Ve finále nakonec zvítězila soutěžící Lussi, která velmi zdařile imitovala Madonnu. Ale i druhá finalistka "Helena Vondráčková" byla spokojená. "Znám nazpaměť 150 písniček od Helenky, byla jsem na desítkách jejích koncertů a i těsně po probuzení se mohu zatvářit stejně jako ona," svěřila se.

"Moc mě ale mrzelo, když mi jednou po koncertě nepodala Helena Vondráčková ruku, i když chápu, že se nemůže s každým zastavit. Chtěla bych však právě jí dokázat, že i to, co děláme my, je umění," zhodnotila své vystoupení imitátorka naší populární pop hvězdy.