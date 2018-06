Moderátorka Oprah Winfreyová v slzách popřela lesbický vztah

Ve velmi emotivně laděném rozhovoru, který televize odvysílá ve čtvrtek, se šestapadesátiletá Winfreyová rozhodla pochybnosti o svém sexuálním zaměření jednou provždy rozetnout.

"Je mi matkou, kterou jsem nikdy neměla. Je sestrou, kterou by chtěl každý. Je přítelkyní, kterou si každý zaslouží. Neznám lepšího člověka," prohlásila Oprah Winfreyová, marně se snažící potlačit slzy, o Gayle Kingové, s níž se zná přes dvacet let.

"Dohání mě to k pláči, protože myslím na to, že jí jsem to niky takhle neřekla," dodala moderátorka a požádala o kapesník.

Oprah se se stejně starou Gayle seznámila v 80. letech, když pracovaly v baltimorské televizi. Stala se z nich v pracovním i osobním styku nerozlučná dvojice, což brzy vyvolalo spekulace médií, že mají lesbický vztah.

"Nejsem lesba. Nejsem ani druh nějaké lesby. A důvod, proč mě to rozčiluje, je, že to znamená, že si o mě někdo musí myslet, že lžu. To za prvé. A za druhé, proč by se to mělo skrývat? To není způsob, jakým vedu svůj život," dodala Winfreyová.

V rozhovoru moderátorka také hovořila o svém více než dvacetiletém vztahu s podnikatelem Stedmanem Grahamem, s nímž má společný dům.

Moderátorka Oprah Winfrey s partnerem Stedmanem Grahamem na inauguraci Baracka Obamy

Oprah Winfreyová má na ABC vlastní talkshow, kterou sledují pravidelně miliony Američanů. V květnu příštího roku ji ale po 25 letech trvání ukončí. Od ledna totiž spouští vlastní televizní stanici OWN ve spolupráci s firmou Discovery Communications.