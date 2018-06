VIDEO: Ochotská s Rosolem ukázali syna. Plánují další dvě děti

„Když přijedu domů po pár týdnech turnajů, tak se snažím Míše pomoct. Ona je s ním přes noc. Já spím odděleně, abych mohl hrát tenis, jinak bych nemohl vůbec fungovat,“ přiznal Rosol.

Se synem kvůli tenisu zatím moc nebyl, ale namluvil mu pohádku, aby André slyšel alespoň tatínkův hlas. „Namluvil jsem mu pohádku přes telefon. Míša mu ji často pouští a říkala, že ho to uklidňuje, tak musím namluvit asi další,“ říká Rosol.

Za dva týdny ho čeká turnaj v Mnichově, kam by už Ochotská chtěla syna vzít. „Malému nejsou ještě ani 3 měsíce a tohle jsme nechtěli uspěchat, letět s ním nějakou dalekou cestu. Vím, že někdo to dělá, ale já jsem přeci jen trošičku zodpovědnější a dávám si čas. Ale čeká nás turnaj za čtrnáct dní, kam pojedeme autem, takže naše první cesta bude na turnaj v Německu. Uvidíme, jak to malý bude zvládat. Když to bude dobré, začneme kolem pátého, šestého měsíce létat,“ plánuje bývalá televizní moderátorka Ochotská, které se synem pomáhají hlavně rodiče.

Do budoucna by chtěla mít s Lukášem Rosolem velkou rodinu. Ale nespěchá s tím. „Nebránila bych se mít ještě navíc dvě děti, abychom s Lukym měli tři. Ale jsme mladí, začali jsme poměrně brzy, takže my ten čas ještě máme před sebou,“ dodala.