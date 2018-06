Moderátorka Koňaříková má dceru Lilli

Na to, že je moderátorka prvorodičkou, proběhl porod poměrně rychle, a to přirozenou cestou. Divil se tomu i známý porodník Antonín Pařízek. "Říkal, že to vypadá, jako kdybych rodila své třetí dítě," směje se novopečená maminka. Lehký průběh přičítá těhotenské józe, kterou poctivě cvičila až do poslední chvíle před porodem.

Kontrakce přišly v den termínu, 5. února, ale holčička se na svět prodrala ve tři čtvrtě na dvě v noci. V tuto chvíli leží prvorodička na nadstandardním pokoji porodnice U Apolináře a cítí se dobře. "Je to jako kdybych právě zhlédla špatný film. Co se v noci dělo, si uvědomím, jakmile se hnu," říká moderátorka.