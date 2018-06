Rozvedené matky Kristelová a Nosková pořádaly dětskou oslavu

„Claudinka a Eliška jsou stejně staré a narozeniny slaví jen pár dní po sobě. Proto jsme jim spolu s Míšou udělaly oslavu v jejich oblíbeném čajovém baru,“ přiznala Kristelová. Ta u své dcery rozhodně problém s výběrem dárků neměla.

„Claudinka ujíždí hrozně na pohádkách Frozen, takže vlastně všechny dárky, které si přála, se točily kolem toho. Moc si přála zpívající Elzu a samozřejmě ji musela mít i na dortu,“ přiznala Kateřina

Podobné dárky původně chtěla kupovat i Míša Nosková, tu však dcera překvapila. „Já si o Elišce myslela to samé. Denně koukám na DVD Frozen, ale kupodivu, když jsme se jí opakovaně ptala, co by chtěla, pořád opakovala Minnie. A pak trošku záviděla Claudince zpívající Elzu a moc nezabíralo ani opakování, že má přece zpívající šaty Elzy už doma,“ usmívá se Míša.

Kateřina i Míša jsou obě rozvedené a na holky jsou samy. I když je Kateřina bez partnera už rok a půl, rozhodně si na samotu nestěžuje a řádně si singl život užívá. To Míša má čerstvou lásku a randí s kolegou z divadla, se kterým zpívá v Přízraku Londýna Ondřejem Báborem, který na oslavě nemohl chybět.

„Nechtěla jsem to uspěchat, ale Ondřej od začátku sám vyvinul iniciativu, aby se s Eliškou seznámili. Dělá s ní různé blbosti, učí jí salta, Eliška je z něj nadšená. A jsem moc ráda, že je i na její oslavě narozenin,“ dodala Nosková, která však přiznává, že dcera je celý tatínek.

„Malá je celý Honza, přiznávám bez mučení. Teď začíná být celý Horsák, jen pořád nevíme, po kom má oči. Oba máme hnědé, malá modro-šedé, zvláštně se nám ty geny zkombinovaly,“ dodala Nosková.

To Kateřina si s podobností neláme hlavu, Claudinka je totiž od narození čím dál více podobná jí. „Všichni mi říkají, že dřív byla celý exmanžel a teď už jsem to hodně já. Nechám asi na posouzení jiných. Já jsem hlavně ráda, že má Claudinka už tak dlouhé vlásky, ještě ve třech letech to vypadalo, že budu mít malého skinheada, měla pořád jen chmýří,“ dodala moderátorka.