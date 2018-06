Moderátorka Frekvence 1 má odsátý podbradek, jinak chce zůstat kyprá

Christovová patří mezi ženy, které se za silnější postavu nestydí. Hubnout v žádném případě nehodlá, dvojitou bradu ale mít nechtěla.

"Já ji prostě nemám ráda, je to něco, co mě trápí polovinu života. Ale nebojte se, zůstanu kyprá, svoje vyšlechtěné špíčky miluju a nedám na ně dopustit," zdůraznila Christovová.

Tak jak je, se líbí i partnerovi. Její rozhodnutí jít na plastiku ale schválil, na rozdíl od některých kolegyň. Moderátorka totiž o chystaném zákroku mluvila právě v pořadu Dámský klub a tam se jí to někteří snažili vymluvit.

"Víš co, Anetko, mě to stejně trošku trápí, protože ty jsi tak krásná holka a vůbec to nepotřebuješ. Vždyť se kolem tebe točí tolik chlapů," říkala Vlaďka Pirichová.

Aneta Christovová těsně po operaci Aneta Christovová (vpravo) dva týdny po zákroku s kolegyněmi z Dámského klubu Lindou Finkovou a Vlaďkou Pirichovou

Druhá kolegyně Linda Finková ji ale podpořila. "Když chce a zvedne jí to sebevědomí, o to přece u žen jde."

Liposukce podbradku, jak se tato operace správně jmenuje, nepatří mezi složité zákroky, přesto ne každému je možné ji doporučit. Podle plastického chirurga Libora Kmenty z kliniky Esthé, který Anetu operoval, je tento zákrok vhodný především pro klienty, kteří mají silnější podkožní nadbytky na krku a v podbradku, ale nemají příliš povolenou kůži.

Pak by se musela volit jiná cesta, a to facelifting, nebo kombinace faceliftu s liposukcí. Pooperační stav nepřináší kromě nošení obvazu žádná omezení a na operaci je nejlepší to, že druhá brada se už nikdy neobjeví.