Moderátorka Eva Decastelo po 20 letech znovu fotila pro Playboy

„Svou první Playboy titulku jsem měla v roce 1998 a fotil ji Adolf Zika. Dnes, o 20 let později, vychází můj druhý Playboy a za fotky děkuji Honzovi Tůmovi,“ napsala Eva Decastelo na sociálních sítích k fotce obálky magazínu, na které má černé kalhotky a intimní partie poseté třpytivými kamínky.

Eva Decastelo nemá s lechtivými snímky žádný problém a fotila je několikrát. Například v roce 2012 si k 34. narozeninám věnovala právě fotky v prádle od Filipa Matušinského.



„Nadělila jsem si ty fotky k narozeninám. Po dvou dětech by si člověk rád dokázal, že na to ještě má, tak jsem si to dokázala,“ řekla k tomu Decastelo, která má s manželem Reném, jehož si vzala v roce 2009 dvě děti, syna Michala a dceru Zuzanu.

Také před třemi lety nafotila lechtivý kalendář, kde pózovala v korzetech.Když tenkrát nahrála fotku na sociální síť, strhla se prý mezi fanoušky vášnivá diskuze, zda už to není příliš.

„Dokud ta prsa nejsou u kolen, tak je budu klidně ukazovat. Jsem jedna z mála v českém showbyznysu, kdo nemá silikony. Dokud drží v rámci možností nahoře, navíc mají pěkný tvar i po dvou dětech, tak ty silikony ani neplánuju. Ale nic proti tomu nemám,“ prohlásila moderátorka v roce 2015.

Postavu si udržuje mimo jiné cvičením, ale na diety už zanevřela. Od té doby, co je matkou, vnímá sama sebe prostě takovou, jaká je.



„V pubertě jsem si prošla velkou spoustou diet. V mých devatenácti letech například hodně frčela dieta v podobě šampaňského a ananasu. Zkusili jsme ji všichni a druhý den nikdo z nás samozřejmě nepřišel do školy,“ svěřila se Decastelo v minulosti.