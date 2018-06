Sexy moderátorka bez kalhotek provokovala srbského premiéra

Cílem akce recesistů bylo zjistit premiérovu reakci. Dačić, připravený k věcnému rozhovoru o státnických záležitostech, dostal však "podpásovku".

"Co byste si myslel o vdané ministryní své vlády, která by měla milence," ptala se moderátorka. Otázka byla o to zákeřnější, že nemanželské vztahy některých bělehradských ministrů jsou veřejným tajemstvím.

Když začal předseda vlády odpovídat, moderátorka si očividně dala záležet na tom, aby nemohl přehlédnout, že pod sukní nemá kalhotky. Premiér sice po zjištění této okolnosti znejistěl, ale žádné pohoršení najevo nedal. Srbský web Vesti označil Dačićův výraz za "nepopsatelný".

Scénu nahrávali organizátoři akce skrytou kamerou a kritické okamžiky, opatřené cenzurní úpravou, umístili na YouTube. S celou reakcí premiéra na odvážný happening se prý Srbové budou moci seznámit na serveru nemogucamisija.com ve čtvrtek večer.