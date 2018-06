Bude to holčička, s kluky to moc neumím, říká těhotná Černošková z ČT

„Už jsem takřka ve finále, mám dokonce strach, abych neporodila přímo tady, ale potřebovala bych ještě dva tři týdny počkat, mám termín o Vánocích a moc se těšíme,“ řekla iDNES.cz Barbora Černošková na akci UNICEF, kde ji doprovázel manžel, bývalý basketbalový reprezentant Jiří Černošek.

„Už víme, že čekáme druhou holčičku. Můj muž je nadšený, podezřívám ho, že je to chladný kalkul, protože to vždycky uměl s ženami a já to na druhou stranu neumím s muži, takže se to nemusím učit,“ smála se moderátorka, která druhé těhotenství snáší nadmíru dobře.

„Cítím se dobře, jsem ráda, že jsem zvládla závěr pracovního procesu, protože jsem tam měla Velkou pardubickou a pak finále Miss Aerobik, v kombinaci s Brankami to bylo náročné, ale zvládli jsme to,“ dodává Barbora, jež se v dětství věnovala synchronizovanému plavání. Třináctkrát se navíc stala mistryní ČR. I to je zřejmě důvod, proč je v dobré kondici.

„Moc jsem nepřibrala, více než 22 kilo to zatím není, něco mě ještě čeká, ale tím, že jsem na olympiádě v Rusku hodně zhubla, jdu z jiné výchozí váhy,“ uzavřela Barbora Černošková.