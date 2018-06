Moderátoři počasí v USA tančí. To nehrozí, říkají české rosničky

S moderátory v pohybu přišly americké stanice Fox News, NBC News či Local 12. Jejich plátna s mapou daného regionu doplňují v relacích tóny populárních skladeb, které nutí "rosničkáře" vlnit se. A jelikož je věkový průměr tamních moderátorů "čtyřicet plus", o to víc komičtěji působí jejich konečný výkon, což je zřejmě účel.

Tančící "rosničkář"

Jsou ale i světlé výjimky, jako například Jill Nicolini z CW 11, která předvádí doslova dechberoucí výkon. Temperament a cit pro tempo je v tomto případě patrný v každém pohybu.

Moderátorka v pohybu

O podobné oživení předpovědi počasí se úspěšně pokouší TV Barrandov, která do pořadu Jak bude angažovala postavu pana Rosničky. Hraje ho "starý dědek" Miloslav Čížek.

"Tenhle formát je jedním z nejúspěšnějších pořadů TV Barrandov vůbec. Hledali jsme muže ošlehaného větrem, který má počasí vepsané do tváře. A přihlásil se právě Miloslav Čížek," vysvětlil Janis Sidovský z TV Barrandov.

Pan Rosnička alias Miloslav Čížek

Současné moderátory počasí v Česku se sice shodují, že změny všeobecné vítají, zapojení tance do jejich výkonů je ale prý za hranicí.

"Od veřejnoprávních médií se něco takového čekat nemůže. Tíha toho sdělení se odpoutává od moderátora jako takového a směřuje k obsahu informace. Naše předpověď má být stará maximálně deset minut, a tak se ten moderátor spíš vrtí a kroutí těsně před tím, než tam doběhne a v okamžiku, kdy ji sděluje, tak prioritu dostává právě informace," řekla iDNES.cz Alena Zárybnická z České televize.

Její kolegyně z Novy to vidí trochu jinak. "Já si něco takového umím u nás představit, protože změny mám ráda. Dnes je to především o té nové grafice, ale i ta si žádá, aby moderátor přinesl něco nového. Nevím, jestli by tou změnou měl být právě tanec, to asi ne, ale nějaký nový prvek by to chtělo," míní Karla Mráčková, která moderuje počasí již třináct let.

"Nikdy nebudu říkat nikdy, protože nevím, co mi může osud nadělit, ale v tomto případě bych se tomu asi bránila," dodala k možnému tancování u předpovědí počasí Zárybnická.