Koňaříková-Salamé přišla o kočárek: Myslím, že se dneska moc krade

"Jsem trošku posmutnělá, ukradli mi kočárek. Musím to vyřešit, protože mám doma malé miminko, které nemám kam dát. Takže musím kočárek kupovat znova," řekla iDNES.cz moderátorka.

Dvojnásobná maminka předpokládá, že si ji někdo patrně vytipoval a pak stačilo, že se vzdálila od vozidla.

"Klasicky vlezli do auta. Nic nového. Byli rychlejší než já, takže smůla. Mám pocit, že se krade hrozně moc. Není to nic ojedinělého. Nejsem první ani poslední. Je to smůla v tom, že si vás možná někdo vytipuje," míní Koňaříková-Salamé. "Dneska vezmou úplně všechno a rozbijí auto i třeba kvůli lahvičce na pití."

Moderátorka ale dodala, že se z krádeže rozhodně nehroutí: "Je to jenom škoda. Ale oni to také dělají z nějakého důvodu. Asi jsou to nějací lidé, co žijí takhle na hraně. Tak snad jim to přinese kus obživy."