VIDEO: Moderátora v přímém přenosu počuralo štěně

„Dnes ráno tu máme mazlíčky z útulku Humane Society ze San Antonia. Mám tu Thistle, křížence rotvajlera a ovčáka. Je tak roztomilý. A počůral mě,“ řekl moderátor texaské televize KENS 5 Mat Garcia .

„Jednoho dne se to muselo stát,“ komentovala to jeho kolegyně. Moderátor vzal incident s úsměvem a hned mu bylo jasné, jak to celé skončí. „Tohle bude pravděpodobně populární na YouTube,“ řekl Garcia a odešel se očistit do zákulisí. „Miluji psy a tohle se stává, ale budeš to muset dokončit sama,“ řekl kolegyni.

Po přenosu uvedl, že něco podobného už delší dobu čekali. „Držíme je v náručí, protože nám to připadá víc osobní. Vždycky jsme tak trochu čekali, že by se to mohlo stát, no a teď se to fakt stalo.“