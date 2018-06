Moderátor Voříšek zkolaboval před vysíláním, je v nemocnici

Co způsobuje blokaci páteře? Blokace páteře vzniká většinou náhle, po prudkém pohybu, přeležení, po velké fyzické námaze či úrazu. Postižený má omezený pohyb do stran a setrvává strnule v poloze, která je pro něj nejméně bolestivá. Mezi nejběžnější blokace páteře se řadí akutní blok krční páteře a bederní páteře, tzv. lumbago. V obou případech je vhodné vyhledat neurologa, jenž předepíše léky na ztlumení velkých bolestí a pomocí potřebných vyšetření stanoví, že se opravdu jedná pouze o blokaci páteře. Posléze je na řadě fyzioterapeut, jenž co nejšetrněji odstraní všechny blokády a určí, která speciální cvičení pomohou. zdroj: www.bolest-zad.cz