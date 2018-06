Moderátor Voříšek se učí kouzlit

„Na Nově máme kouzelné Velikonoce, ale především jsem velkým příznivcem Harryho Pottera. První díl velkofilmu s ním v sobotu večer vysíláme. Proto mě napadlo proložit pořad několika kouzly,“ vysvětluje Voříšek, který kvůli tomu musel proniknout do tajů magie.

Učitelem je mu mistr na kouzla a čáry Pavel Kožíšek. Zasvěcuje ho jednak do klasických kouzel či do tajů, jak čarovat s ohněm, ale i na závěrečný nejtěžší trik - proměnu ve zvíře. Voříšek chce být na chvíli voříškem. Pokud se mu to podaří, nebude mít ještě zdaleka vyhráno.

„Od kouzelníků vím, že cesta zpátky je mnohem těžší. Proměnit se zpět v člověka se mi vůbec nemusí povést. To by pak měla Markéta Fialová zajímavého parťáka,“ směje se moderátor, jenž si díky obdivu k Harrymu Potterovi vysloužil novou přezdívku Karel „Karry“ Voříšek.