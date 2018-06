Moderátor Vlasta Korec pracuje na druhém dítěti

"Přál bych si, abychom byli čtyři, snažíme se o to a doufám, že nám to vyjde," říká Korec.

O Velikonocích ale s rodinou nebude - rozhodl se pro pánskou jízdu. Vydává se do Francie na automobilový závod okruhových maratónů a pak do Francouzských Alp na lyžovačku.

Automobilovému sportu prý propadl úplně, a to nejen jako novinář, který absolvoval Rallye Dakar, ale zalíbilo se mu i soutěžení v terénních autech.

"Moje žena má pochopení. Slíbila mi, že příští rok už vezme dceru na závody. Zatím to opravdu nejde, malé je teprve čtrnáct měsíců. Magdaléna ví, že každý chlap miluje auta. Navíc je jí jasné, že když v nich muž může závodit, dává mu to fantastický pocit," svěřuje se moderátor.

A nahlas uvažuje, že když dcera bude chtít, koupí jí malou motorku a bude s ní jezdit na závody.

A jaké největší úspěchy má za sebou? "Bylo to vítězství čtyřiadvacítky v Dobřanech. Nejenže jsme vyhráli celý seriál, ale byli jsme i nejlepší v tomto nejtěžším závodu. Čtyři řidiči jsme se střídali v jednom autě po celý den. A terén byl hodně náročný, byly tam tak strmé kopce, že člověk by měl sám potíž je vyjít," dodal Vlasta Korec.