Moderátor Vlasta Korec bude otcem, manželka čeká zřejmě holčičku

Těhotenský test, který si módní redaktorka před necelými čtyřmi měsíci udělala, byl pozitivní. Radostnou, ale překvapivou novinu se od ní okamžitě dozvěděl i známý moderátor. "Oba nás zarazilo, že při našem pracovním vytížení, kdy se vidíme opravdu hodně málo, se miminko, které jsme samozřejmě plánovali, povedlo tak rychle," říká s úsměvem Korcová.



Manželé Korcovi

Když pár dní nato onemocněla a měla čtyřicítky horečky, pro jistotu už si nebrala ani prášky na její snížení. "Tušila jsem, ale nebyla jsem si vůbec jistá. Když jsem se bez léků z nemoci dostala, šla jsem k lékařce, která mi oznámila, že jsem v šestém týdnu těhotenství. Teprve teď to byl pořádný šok," svěřuje Korcová.



Magdalena Korcová netušila, že přijde do jiného stavu tak rychle

Magdalena nebo Vlasta, tak se bude jmenovat potomek zamilovaného páru, který svůj vztah stvrdil loni v říjnu sňatkem. "V tuhle chvíli to vypadá spíš na holčičku, ale do čtrnácti dní bychom se měli stoprocentně dozvědět, co to bude. Zatím kupujeme oblečky neutrální barvy, smetanové, béžové, maximálně vybočíme na nějaké kousky v barvě žluté. Růžové a modré ale míjíme," uzavírá Korcová, jež se s manželem poznala díky práci v rádiu Impuls.