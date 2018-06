Moderátor Vágner povýšil v kick-boxu, na tréninku tekla krev

Petr Vágner, kterého diváci mohou znát z hudební stanice Óčko či seriálu Ordinace v růžové zahradě, se pustil do kick-boxu především kvůli práci. Coby herec se měl objevit v jistém filmovém projektu, z něhož ve finále sešlo. Láska k netradičnímu sportu ale zůstala.

Pravidelně chodil na tréninky, sledoval zápasy kolegů a jezdil na soustředění. Vše zúročil před několika dny, kdy se mu podařilo získat v tomto sportovním odvětví modrý pás, což je čtvrtý stupeň technické vyspělosti.

"Bylo to hodně náročné, celé to přezkušování trvalo pět hodin a druhý den jsem myslel, že se nepostavím," líčí moderátor a herec. "S výsledkem jsem spokojený. Ani jsem nedoufal, že se mi to podaří. Ale jsem rád, že ty hodiny dřiny na trénincích a stovky propocených triček stály za to."

Vágner připouští, že zkoušky nebývají vůbec jednoduché. Naražená žebra, nosy nebo ruce jsou prý na denním pořádku. Herec, který trénuje pod vedením několikanásobného mistra světa v kick-boxu Martina Zavorala a je i členem jeho týmu Team Fighter´s, si ale naštěstí odnesl naražený prst. Z krve, která občas také tekla, závratě neměl.

"Pár oděrek a škrábanců mám, ale jsem rád, že to neodnesl obličej. V sobotu se na finále České miss 2011 opět představím v roli moderátora medailonků všech soutěžících a nevím, jestli by mě tam s pochroumaným obličejem chtěli," vtipkoval Petr.

A nenaruší mu to ani další plány. V divadle, na obrazovce nebo při moderování mu oděrky zamaskují a v rádiu, kde rovněž pracuje, to vidět není. A protestovat by neměli ani v nemocnici na Karlově náměstí, kde se s několika dalšími známými tvářemi chystá koncem měsíce opět podpořit Červený kříž a nechat si odebrat krev.

Iveta Lutovská a Petr Vágner

"Rád se do takových věcí zapojuju, těší mě, když můžu někomu pomoct. A darování krve je to nejmenší," usmívá se záchranář z Ordinace, který před pár dny opět převálcoval většinu svých hereckých kolegů a stal se v jednom internetovém hlasování třetím nejhezčím seriálovým doktorem. A nutno podotknout, že před něj se dostali jen Dr. Shepard z Chirurgů a George Clooney, který hrál doktora Rosse v Pohotovosti.