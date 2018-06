Šebrle mění kvůli Zprávám šatník. Názorně ukázal, co by nikdy neoblékl

Romane, od neděle se stanete moderátorem Zpráv na Primě. Co bylo rozhodující, že jste na nabídku kývl?

Když jsem dostal tuhle nabídku, tak jsem si samozřejmě nechal nějaký čas na rozmyšlenou. Nicméně neznám tolik prestižních věcí jako tato, takže to rozhodování nebylo dlouhé. A pak mi moderování nezasahovalo do golfu, který trénuju ráno, takže jsem se rozhodl a řekl jsem ano. Právě proto, že je to tak prestižní místo.

Gábino, vy jste se probouzela s jakými pocity, když už vyšlo najevo, že budete nová tvář televizního zpravodajství?

Přiznám se, že trochu vyděšeně. Přeci jenom si toho všimli přátelé i rodina, takže začaly chodit SMS typu: 'Opravdu?' Takže najednou ta nervozita byla na vyšším stupni než obvykle. Začínám si uvědomovat, co mě čeká.

Pociťujete trému podobnou té, která byla před finálovým kláním soutěže krásy?

Myslím si, že větší obavy mám určitě u Zpráv. Česká Miss byla jiná životní příležitost, tohle už je zaměstnání a bude to trochu o něčem jiném.

Romane, i na vás už začíná dopadat tíha odpovědnosti?

Zodpovědnost si samozřejmě uvědomuji, uvědomoval jsem si ji vždycky a pokaždé, když jsem se dostal před nějakou složitější věc, ale v reálu ta nervozita, kterou jsem měl, hrála v můj prospěch a vždycky to bylo dobré. Doufám, že tentokrát to nebude dobré, ale výborné. Třeba časem a doufám, že i poprvé.

Co je pro vás na moderování zpráv nejtěžší, jak se připravujete?

Roman: Už jsem si zkusil moderování naživo, třeba nějaký večírek. To mi docela sedí, protože tam může člověk improvizovat, a když se něco stane, přeřekne se, tak na to může zareagovat. Třeba i vtipně. Ale moderování zpráv je samozřejmě něco jiného a podobné věci se budou muset řešit úplně jinak. A zprávy se hlavně nečtou tak, jak čtu dětem pohádky, to jsem zjistil záhy. Chce to styl, který se musí vypilovat. Tudíž změna tempa mluvení je pro mě to nejtěžší.



Gabriela Kratochvílová a Roman Šebrle

Gabriela: Čekala jsem, že to bude dřina, ale že to bude až takové, to jsem nečekala. Probíhá intenzivní výuka, kdy jsem si pořád nahlas říkala různá říkadla, četla si zprávy a zkoušela si to. A jinak je to každodenní příprava s Romanem a speciálním týmem, který nás na to připravuje.

Romane, vy oproti Gábině budete muset výrazně změnit šatník. Baví vás vůbec móda?

Zatím jsem vztah k módě neměl žádný, vždycky jsem byl spíše ve sportovním, čehož se držím i teď. Ale od té doby, co jsem na Primě, tak si uvědomuju, že se budu pohybovat na jiných místech a že ten šatník musím trochu pozměnit. A už teď se na to těším.

Co byste si na sebe nikdy nevzal, i kdyby si to žádaly společenské povinnosti?

Jedna věc, kterou bych si na sebe nikdy nevzal, mě vlastně napadá. A to jsou takové kalhoty, u kterých nevím, jak se jim říká, ale rozkrok mají až někde u kolen. To se mi opravdu nelíbí, ani na ženách, ani na mužích. Pro mě je to něco absolutně asexuálního.