Britský moderátor se bavil s Anistonovou o striptýzu v Praze

Jennifer Anistonová přišla do rádia propagovat svůj nový film Millerovi na tripu (We're the Millers), kde hraje striptérku. Moderátor Chris Stark se jí ptal, jestli se na roli nějak připravovala, a k lepšímu přidal historku, jak si s kamarády užil vystoupení nahých tanečnic v Praze.

"Vy jste se na tu roli nějak připravovala?... Zajímá mě, jestli jste třeba jela do Prahy nebo tak," zeptal se moderátor rozhlasové stanice Radio 1, který se už chaotickým vedením rozhovorů proslavil na internetu. Anistonová ho ujistila, že se do žádného průzkumu nepouštěla a stavěla hlavně na tom, co zažila v mládí. Pak se ale začala ptát sama a vyzvídala, jak si Stark svůj výlet do Prahy užil.

"Bylo to fajn. Ale trochu zvláštní zážitek, protože servírovali steak, zatímco se tancovalo," popsal moderátor. "Takže vy jste jedli maso a měli při tom na klíně striptérku?" divila se herečka, podle které to muselo vypadat trochu jako v pravěku.

Jennifer Anistonová je obvykle dokonale štíhlá, jakmile přibere, mluví se o těhotenství.

Komedie Millerovi na tripu měla premiéru začátkem srpna a ve Spojených státech se drží na špičce žebříčků návštěvnosti. Anistonová a Jason Sudeikis v ní předstírají, že jsou rodina na dovolené, aby mohli nenápadně propašovat drogovou zásilku z Mexika. Česká premiéra filmu je naplánovaná na 29. srpna.

Kunisovou pozval na svatbu

Chris Stark se stal hvězdou internetu, když se na něm objevil jeho první rozhovor, který dělal s herečkou Milou Kunisovou. Neustále jí říkal, že je nervózní, a ptal se, jak si vede. Kunisová ho povzbuzovala, Stark jí pak řekl, že mu kamarádi v hospodě neuvěří, že dělal s herečkou rozhovor, a pozval ji, ať se tam staví. Místo filmu probírali koktejly, které tam moderátor s kumpány pije.

Pak jí vyprávěl, jak chodí s kamarády na fotbal, a další historky ze svého života. "To je ten nejlepší rozhovor, jaký jsem kdy dělala," pochvalovala si Kunisová, která nemusela odpovídat na žádné otázky. Na pobídku produkce pak sama odvyprávěla, co ve filmu hraje. Moderátor ji ještě na závěr pozval na svatbu svého kamaráda. Herečka se vymluvila na práci.