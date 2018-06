Šiška se coby moderátor vrací k hazardu. Budu podrazák, říká

Vysoká hra je soutěž vycházející ze zahraniční licence, v originále nese název Risking It All, z čehož vyplývá, že o hazard nebude nouze. Pravidla "Milionáře naruby" jsou jednoduchá: soutěžící dostane milion, který postupně sází na své znalosti. Odejít tak může s prázdnou i jedním milionem.

Pro Petra Šišku, který si už vyzkoušel rázného průvodce bitvou o peníze v pořadu Nic než pravda, nepůjde o nic nového. Připouští však, že v tomto případě se bude doslova měnit v řečnického chameleona, kterému by hazardér neměl příliš důvěřovat. Co je pravda a co lež, nebude nikdy zcela jasné.

"Budu střídat několik poloh. Od kamaráda, který se bude snažit dotyčnému pomoci a napovědět, přes podrazáka, který ho uargumentuje natolik, že si vsadí i na to, na co by v životě nevsadil," vysvětluje s lišáckým úsměvem. "Oproti pořadu Nic než pravda je fajn, že tady budu mít volnější ruce a nebudu se muset držet scénáře."

Premiérový díl soutěže Vysoká hra odvysílá Česká televize ve čtvrtek večer. Nyní je natočeno více než deset dílů, další se budou točit v nejbližší době. Zajímavostí je, že se v jeden den točí od rána do večera, což v praxi znamená, že i samotný moderátor dostává pořádnou psychickou nálož. "Večer už nevím, jestli v křesle sedí Petr nebo Pavla," směje se.

Konvičková je talent

Kromě moderování zůstává pro Petra Šišku důležitou obživou i koníčkem produkování a textařina, které se dál intenzivně věnuje. "Petr Kolář připravuje desku, Petr Bende taky. Spolupracuju i s Karlem Gottem a dokonce chystám něco pro duo Eva a Vašek, takže práce je stále dost. A pak je tu Markéta Konvičková, se kterou teď dokončujeme DVD z jejího turné," vyjmenovává své aktivity Šiška.

Právě Markéta Konvičková je pro něj pomyslným koněm, na kterého vsází nejvíc. A to nejen proto, že prošla soutěží SuperStar.

Petr Šiška, Markéta Konvičková a Vladimír Kočandrle při podpisu smlouvy s EMI

"Podobně jako Ewu Farnou znám i Markétu od jejích deseti let. Znám se s jejím tatínkem, který mi už kdysi říkal, jestli pro Markétu něco nevymyslíme. Dřív to pochopitelně nešlo, bylo to ještě káčátko a tehdy bych na ni skutečně nevsadil ani pětikorunu. Dnes je ale situace jiná, když jsem ji viděl zpívat v SuperStar, bylo jasné, že je talentovaná. Je teď na ní, aby ve své kariéře makala," uzavírá producent a textař Petr Šiška, který pro Konvičkovou zajistil spolupráci s vydavatelstvím EMI.