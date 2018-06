Moderátor Oscarů Alec Baldwin končí s kariérou

Jedenapadesátiletý bývalý manžel Kim Basinger Alec Baldwin považuje svou hereckou kariéru za totální propadák. "Nemám už o herectví žádný zájem. Filmy jsou součástí mé minulosti. Bylo to třicet let. Nejsem mladý, ale mám ještě dost času dělat něco jiného. Je to těžké vyslovit, ale věřím tomuto: Celou svou filmovou kariéru považuji za totální selhání. Řeknu vám proč. Cílem filmování je zářit ve filmu, v němž váš výkon vše táhne, film navíc potřebuje kritický a obchodní úspěch. A já jsem toho nikdy nedosáhl," řekl držitel ceny Emmy magazínu Men´s Journal.

Navíc prý Baldwina ničí medializace soukromí. Když zveřejnili jeho telefonát dceři, v němž ji nazval malým, nevychovaným a neuvažujícím prasátkem, chtěl spáchat sebevraždu."Důsledky toho vnímám denně. Tehdy jsem si pustil výfuk do největšího auta, co mám, do Jeepu, vzal jsem si léky na spaní a dopřál si tak úžasný spánek na předním sedadle," přiznal Baldwin.

Svou hereckou kariéru začal v osmdesátých letech. V roce 2003 byl nominován na cenu Americké filmové akademie za roli ve filmu Smolař. Za jediný úspěšný z desítek filmů, které natočil, považuje Baldwin Hon na ponorku z roku 1990, který vydělal po celém světě více než 200 milionů dolarů.

"Teď se snažím filmům, ve kterých jsem hrál vyhnout," řekl herec, který se v poslední době začal zajímat o politiku. Co bude dělat až definitivně s herectvím skončí, to zatím neprozradil.