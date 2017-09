Z rosničky sporťákem. Michal Jančařík se po roce vrací na obrazovky

Michal Jančařík již absolvoval několik technických a kamerových zkoušek a na novou výzvu je prý připraven. Moderovat bude Polední Sportovní noviny.

„Dne 16. srpna jsem se po deseti měsících vrátil do studia TV Nova. Zkoušeli jsme několik formátů, a když se ve studiu zhasla světla a rozsvítila červená, na vteřinu jsem oněměl. Byl to velice silný moment - v tu chvíli jsem věděl, že jsem zpátky,“ vzpomíná Jančařík.

Od té doby se podle něj roztočil kolotoč tréninků, úprav ve studiu a kostýmních zkoušek.

„Každou vteřinu si po tak dlouhé absenci nesmírně užívám a obrovsky se těším na druhý říjen. Vrátím se na obrazovku přesně do roka a do dne. A abych to trochu odlehčil a ukázal, že se ve sportu vyznám - jsem na tom teď vlastně lépe než Jarda Jágr, protože já už svoje angažmá mám,“ žertuje Michal Jančařík.

Moderátor počasí má za sebou transplantaci ledviny. Po náročném životním období a vážných problémech, kdy se ledvina mnohonásobně zvětšila a loni v létě praskla, přišla dobrá zpráva v podobě transplantace. Tři dny na to se ale dostavily komplikace a Michal byl odkázán na invalidní vozík. Ani to ho neodradilo od návratu před televizní kamery.