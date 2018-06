Moderátor dostal hodinovou výpověď po obvinění ze sexuálního obtěžování

Televize uvedla, že v pondělí obdržela podrobnou stížnost na Lauerovo nevhodné sexuální chování na pracovišti a že ji důkladně prověřila. „Nakonec jsme se rozhodli ukončit jeho pracovní smlouvu,“ stojí v prohlášení. Upozornila, že ačkoli je to za posledních dvacet let první takováto stížnost na Lauera, má důvod předpokládat, že to nebyl ojedinělý incident. Dodala, že chce vytvořit na pracovišti prostředí, kde se všichni budou cítit bezpečně.

Jedna z Lauerových údajných obětí listu Times uvedla, že ji moderátor ve své kanceláři zamkl. Řekl jí, aby si rozepnula halenku, pak jí stáhl kalhoty, přehnul ji přes židli a souložil s ní. Žena tvrdí, že omdlela a probrala se na podlaze. Lauer pak svou asistentku požádal, aby ženu odvedla ke zdravotní sestře. O incidentu, který se odehrál v roce 2001, prý neřekla, protože se bála o místo. Televizi však po roce opustila.

Podle magazínu Variety ženatý moderátor obtěžoval i jiné ženy z práce. Před jednou si stáhl kalhoty a ukázal jí přirození. Další věnoval jako dárek sexuální pomůcku a kolegyň se vyptával, s kým by chtěly spát.

V letošním roce mimo jiné dopadla obvinění ze sexuálního obtěžování na známého amerického moderátora televize CBS News Charlieho Rose, Lauerova kolegu z NBC News Marka Halperina, někdejšího moderátora Fox News Billa O’Reillyho či korespondenta listu The New York Times Glenna Thrushe.

V USA v posledních týdnech zveřejnila své zkušenosti řada obětí sexuálního zneužití. Kauzu rozpoutala aféra producenta Harveyho Weinsteina, kterého ze znásilnění obvinilo několik žen. Obviněn byl i nestor americké politiky, kongresman John Conyers, který se v reakci na to vzdal funkce ve sněmovním výboru pro otázky justice, kde byl dosud nejvýše postaveným členem Demokratické strany.