Moderátor Jan Kraus je počítačový maniak

"Tenkrát to po mně všichni chtěli," vzpomíná moderátor, "stejně jako mi záviděli, že jsem si ze Západu dovezl výkonnější počítač, než jaké tu byly k dostání."



Mezi Krausovy koníčky patří vedle programování také nakupování v počítačových obchodech. V těch podle něj často pracují lidé, kteří počítačům vůbec nerozumějí. "Správný obchod s computery se pozná podle toho, že jeho prodavač má lupy ve vlasech," podotýká Kraus. "Jsou to šílenci, kteří rezignovali na ženu jako na objekt a věnují se jenom počítačům."



Naproti tomu štíhlé dívky v minisukních podle něj nedokážou zákazníkovi vysvětlit ani banální rozdíly mezi jednotlivými počítači. "Ony si myslí, že jejich zákazníci jsou blbci. Přitom to je často naopak," říká moderátor, který do loňského roku uváděl dva pořady na televizi Prima a nyní se má objevit ve vysílání veřejnoprávní České televize.

Internet Krause naprosto fascinuje. Nejvíce si přitom cení svobody, která na síti panuje. "Internet mám rád i kvůli naší rodině. Se sestrou, která žije v Bogotě, jsem denně v kontaktu, jako by byla tady. A ona si může číst české noviny," libuje si. Stejné je to i s Krausovým starším bratrem, který před lety emigroval do Spojených států.

Společně se svými syny, které má s herečkou Janou Krausovou, založil populární moderátor vlastní server. Tam uveřejňuje zprávy, které se týkají jeho aktivit, rozhovory z novin, časopisů i internetu. Na adrese www.krauserver.cz jsou také informace o jeho dramatické tvorbě. E-mailovou schránku Kraus vybírá několikrát denně, především pozdě večer. Mezi jeho nejoblíbenější stránky patří zpravodajský server iDnes nebo České noviny.

Kraus si už také vyzkoušel chatování, ale to ho podle jeho slov nebaví. Internetová diskusní fóra jsou podle jeho názoru přesexualizovaná. "Já tenhle problém zatím nemám, abych si řešil sex přes počítač," vysvětluje. "Zaregistroval jsem ale, že přibývají vztahy, které skutečně vznikly po internetu," prozrazuje Jan Kraus, který se podle svých slov bude muset za nějakou dobu stydět za to, že se svou přítelkyní, herečkou Ivanou Chýlkovou, neseznámil na "síti sítí".

"Všichni budou říkat: Prosím tě, on je ještě ten starej typ, co seznamoval na ulici," tvrdí s kamennou tváří.