Moderátor Gottschalk končí v televizní show kvůli ochrnutému mladíkovi

"Po zranění soutěžícího Samuela Kocha se už do pořadu nevrátí ta správná legrace," řekl Gottschalk podle agentury DPA. Show bude moderovat jen do léta a nedočerpá tak ani kontrakt, jenž mu platí do konce roku 2012.

Samuel Koch byl jedním ze soutěžících, kteří se před obecenstvem vsadili, že s pružinami na nohou přeskáčou jedoucí auta. Třiadvacetiletý mladý muž soutěžící jako první dokázal takto přeskočit dvě auta. U třetího vozu, který shodou okolností řídil jeho otec, mladík při přemetu zavadil hlavou o střechu auta a dopadl na zem tak nešťastně, že zůstal bezvládně ležet. Podle lékařů si komplikovaně poranil páteř a bude zřejmě ochrnutý.

Nevydařený skok třiadvacetiletého studenta Samuela Kocha v přímém přenosu ZDF

Nevydařený skok třiadvacetiletého studenta Samuela Kocha v přímém přenosu ZDF

Gottschalk pak show vysílanou 4. prosince v přímém přenosu ukončil s vysvětlením, že není možné v soutěži pokračovat, dokud nebude jisté, že chlapec je v pořádku. "Nedokážu to tady teď dál moderovat," řekl tehdy křídově bledý moderátor.

Třiadvacetiletý student Samuel Koch zůstal po nevydařeném skoku bezvládně ležet

Případ vyvolal tehdy diskusi o přípustnosti tak riskantních sázek jen proto, že to zvyšuje sledovanost pořadu. Soutěž Wetten, dass...? patří k nejsledovanějším v celém německojazyčném prostoru a každý její díl produkovaný televizí ZDF si dlouho udržoval sledovanost nad deset milionů diváků. Ještě i v poslední době je to podle DPA kolem osmi milionů diváků.

VIDEO: Třiadvacetiletý student Samuel Koch zůstal po nevydařeném skoku bezvládně ležet Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Soutěž ovšem odchodem Gottschalka nekončí, ZDF hledá za velmi oblíbeného moderátora náhradu. Gottschalk má moderovat jiné pořady.