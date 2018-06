Moderátor Aleš Cibulka je rytíř

Any Martinho, velvyslankyně Portugalska v Čechách, ho ocenila Řádem rytířů portského vína.

Řádem je oceněno každý rok pět Čechů, kteří velvyslankyni nějakým způsobem zaujali.

V minulosti ho dostali například Jiřina Jirásková, Lubomír Brabec, Valérie Zawadská nebo Vlastimil Harapes.

Jako výraz toho, že si Any Martinho váží České televize, letos stříbrný kříž zdobený zlatem převzaly vedle Cibulky Jolana Voldánová, Táňa Míková, Ivana Bednaříková a Klára Doležalová. Pro všechny z toho plynou ještě další výhody.

"Máme otevřené dveře do výrobny portských vín, dostali jsme pozvání do Portugalska a číslo mobilního telefonu na paní velvyslankyni. Určitě ho využiju, až tam pojedu, abych si nechal od této šarmantní dámy poradit, jaká místa v Portugalsku navštívit," říká Cibulka, jenž se s tímto oceněním setkal poprvé právě u Jiřiny Jiráskové. "Když jsme na začátku letošního roku připravovali naše již druhé TýTý, postavila na stůl lahev portského a chlubila se, že je rytíř portského vína. Tenkrát jsem jí záviděl. Už se nemůžu dočkat, až jí oznámím, že jsem taky rytíř," těší se.

Milovník starých filmů právě píše knihu o herečce Zdence Sulanové. "Měl to být dárek k jejím pětaosmdesátým narozeninám, ale bohužel v srpnu zemřela. Chci to ale dotáhnout do konce, takže ho dostane stejně, i když nepřímo, na začátku příštího roku. Byl jsem rád, že jsem si konečně vybral žijící hvězdu a mohl s ní konzultovat její život. A takhle to dopadlo," říká Cibulka.

Sám dobře neví, proč ho zajímají osudy slavných hereček starší generace. Jedno vysvětlení by tady prý bylo, ale to bere spíš s humorem. "Moje astroložka mi tvrdí, že jsem byl v minulém životě milencem Nataši Gollové, básníkem Tristanem Tzarou, a abych splatil dluh naší lásce, které chyběl happy end, musel jsem se vrátit zpátky do pozemského života. Já to vidím tak, že mě fascinuje její osoba a vůbec svět tehdejšího filmu. Byla to podle mne poslední éra, kdy měl český film a vůbec český showbyznys svoje hvězdy, kterým by se dnes asi jen málokdo vyrovnal. Tehdy lidé padali opravdu na zadek, když je viděli," tvrdí Cibulka.

Nedávno se mu splnil další sen. Vedle hlášení přesného času v rádiu mohl namluvit stanice metra C. "Nenamluvil jsem jen stanice metra a notoricky známé hlášení Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají, ale i spoustu příkazů, které normálně člověk neslyší. Třeba: Hrozí nebezpečí. Okamžitě opusťte metro. Zatím v dopravním podniku stále vybírají asi z pěti lidí, čí hlas to nakonec bude. Doufám, že konkurz dopadne dobře a k trase A, kterou namluvila Světlana Lavičková, a k trase B, kde je slyšet Eva Jurinová, se přiřadím právě já. A kdyby ne, nevadí. Nechám si to stočit na cédéčko a budu si to pouštět doma," říká.