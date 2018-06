Zábava hodně zhrubla a to se mi nelíbí, říká Vladimír Hron

„Můžete mě vidět v Česku i na Slovensku. Zpíval jsem i v Americe. Zase tam letím něco zařizovat, ale to ještě nechci zakřiknout. Objevujeme se v Německu, zpíval jsem v Itálii, několikrát v Rusku. Teď mám novinku, natáčím televizní pořad, který se jmenuje Poslední zhasne,“ prozradil Hron.

„Říkám, že je to talkshow s písničkami, i když talkshow v tom pravém slova smyslu to není, je to takové příjemné povídání a protože jsem muzikant, tak si zvu pěvecké hosty. Zpíváme, ať už spolu tak samostatně. Snažím se také ukazovat mladé neokoukané tváře a k tomu legendy, které v současné době ne obrazovce chybí, protože té muziky je v televizi hrozně málo.“

Hron toužil bavit lidi už od malička. Jako malý kluk bavil holky ve třídě. Prý záviděl Oldřichu Kaiserovi s Jiřím Lábusem, když dělali Kouzelníka.

„Ve škole jsem se vytahoval, že jednou v tom Kouzelníkovi také budu! A pak se mi to splnilo. Když byl návrat Kouzelníka, dostal jsem se na natáčení a říkal si, vidíš to, plníš si sny. Já si vlastně pořád jen plním sny,“ prohlásil.

Přestože působí jako extrovert, je spíš uzavřený a problémy si nechává pro sebe. A rozdává raději úsměvy než smutek.

„Jsem člověk, který se snaží dobrou náladu čerpat z vesmíru. Dobrá nálada je všude kolem nás. I když máte problém, nějaké reálné starosti, což mívám i já, vždycky si řeknu, že je tady spousta lidí, kteří jsou na tom mnohem hůř, tak proboha zvedni hlavu a snaž se!“ říká.

Když mu je skutečně zle, sedne do auta a sám jede někam daleko. Pustí si hudbu na plný pecky a jede třeba do Milána nebo do Düsseldorfu a zpátky.

Moderátor si postěžoval, že dnešní zábava není úplně podle jeho gusta. „Nechci se úplně oddat diktátu doby, protože zábava hodně zhrubla. Asi jsem trošku staromódní, ale u nás doma se nemluví sprostě. A nechci to tahat do práce. Myslím si, že to tam nepatří. Když zazní o Silvestra nějaký ten chlupatější vtip, je to v pořádku. Ale nemá to být standard. Takže když se ozve nějaká anekdota, kde je nějaké to hrubější slovíčko, přežiju to. Sám to občas použiju, neříkám, že úplně ne. Ale nechci, aby to byl standard. Není to pro mě, prostě to nejsem já,“ prohlásil a dodal.

„Jsem optimista, věřím mladé generaci. Věřím, že mladá krev přijde a že se to neztratí. Inteligentní zábava nebo humor, který nemusí být sprostý, přežije a přetrvá.“