Modely Rajské snesou i pozadí Bartošové

Na molu pražského hotelu Hilton se kromě Ivety Bartošové procházely také zpěvačky Heidi Janků a Lenka Filipová. Volnější italský styl Borsalino uvedla v pánském střihu pořadatelka večera Vendula Svobodová, manželka skladatele Karla Svobody a ředitelka nadace Kapka naděje.Mezi půvabnými dívkami nechyběly ani některé české Královný krásy: Michaela Salačová, Diana Kobzanová a Kateřina Průšová. Celou šou uváděl Petr Lesák.První připravila slovenská firmave spolupráci s Beatou Rajskou. Jednalo se o lněné kostýmky, kabátky a šaty v nejrůznějších obměnách a kombinacích. Naznačovaly, že len bude stejně jako toto léto "in" i v létě 2003. Závěrečný model předvedla zpěvačka Lenka Filipová.Druhá, tak trochu rebelská kolekce, obsahovala streč a hedvábné šifony s potisky džungle. Nesla příznačný název. Do tmavě zelena laděnou kreaci oblékla i zpěvačka Heidi Janků.Stejný název, jako nový parfém Beaty Rajské, nesla i další, v pořadí třetí ukázka modelůs podnázvem Letní mámení. Jednalo se o příjemné, velmi ženské výtvory z hedvábného šifonu a saténu.Kontrastem byla následující kolekce kostýmů pánského střihu, kterou stylově uvedla Vendula Svobodová vyfouknutím doutníkového dýmu.Inspirace východem, květované žakáry, brokáty a kožený velur, malované ikony, zlaté veže, pohádky, byliny - to byl, energická kolekce v čele s Ivetou Bartošovou.Máte touhu být Myrilyn či Jane? Beata Rajská vám to umožní modely z vyšívaného hedvábí a šifonů s inspirací z 50. let. A název? Velmi příznačný:Následovaly efektní monofily, šaty, které nejedna přítomná dáma zatoužila vlastnit, plné lesku, tajemné svůdnosti a erotického náboje. Buďte prostěKonečnou, luxusní řadou byly princeznovské šaty z krajky a taftu.nesla podtitul “... proč občas nebýt jako v pohádce...”Na konci celé přehlídky Beata představila svůj první letní parfém "B-MOVE" a odevzdala šek od slovenské firmy Luxor v hodnotě sto tisíc zakladatelce Nadačního fondu Kapka Naděje Vendule Svobodové. Peníze budou věnovány na obnovu jednoho z hematologických center pro děti.