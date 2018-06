Modelky zajímají horoskopy

Topmodelka Tereza Maxová se narodila 31. srpna ve znamení Panny. Podle horoskopů by tedy měla být praktická a pilná a měla by mít analytickou povahu spojenou s činorodostí, spolehlivostí a upřímností. "Myslím si, že mám takovou dvojí povahu - jsem sice Panna, ale moje druhé znamení je Rak. Můj manžel je zase naopak Rak, ale ovlivněný znamením Panny. Musím říci, že se navzájem doplňujeme. Panna je taková pečlivá, Rak zase žije ve svých snech. Je tam určitý boj mezi oběma znameními - někdy vyhraje Panna, někdy Rak," konstatovala.



Tereza však znamením osudu velkou váhu nepřikládá. Soudí, že lepší je nechat plynout život volně, den po dni.



Terezina slovenská kolegyně, údajně topmodelka s nejdelšíma nohama Adriana Sklenaříková, má podobný náhled na svět: "Kartám nevěřím, ale ráda je hraju. Věřím na osud, i když si nemyslím, že by člověk měl zůstat pasivní. To bychom zlenivěli. Ale pověrčivá jsem, když mi přes cestu přeběhne kočka, mám strach, co se stane."



Přítelkyně Jaromíra Jágra, jedenadvacetiletá Slovenka Andrea Verešová se netají tím, že na "nadpřirozené vlivy" věří víc než Tereza a Adriana.



Slovenská modelka se také už několikrát ve svém životě pokoušela vykládat karty.

Podle horoskopu je Verešová čistokrevný Rak. "Jsem přesně podle horoskopu - intuitivní, citlivá, důvěřivá. K mým vlastnostem patří i sentimentalita. Myslím si, že vlastnosti Raka jsou výborné pro domácí život a pro rodinu, ale ne pro tento drsný svět," uzavřela trošku smutně přítelkyně nejlépe placeného hráče NHL.