Modelky v USA žádají před týdnem módy ochranu soukromí a poradnu

Devětadvacetiletá modelka Sara Ziffová, která v oboru pracuje od svých 14 let, založila neziskovou skupinu Model Alliance. Podle vlastních slov ji k tomu vedla zjištění, jak toto odvětví porušuje zákony o práci dětí, jak se vyhýbá finanční transparentnosti a jak toleruje sexuální zneužívání na pracovišti.

Patnáctiletá Julia Schneiderová

"Většinou modelky začínají kariéru jako nezletilé a pracují v neregulovaném podnikatelském prostředí, kde panuje všeobecné povědomí o tom, jak snadno jsou nahraditelné," uvedla Ziffová v prohlášení.

Rada amerických módních návrhářů (CFDA) uvedla, že poskytla Ziffové poradenství, jak skupinu založit. "Změny přicházejí z činů a skupina Model Alliance může být katalyzátorem změn," řekl agentuře Reuters šéf CFDA Steven Kolb.

Návrhářka Diane von Furstenbergová, prezidentka CFDA, se skupinou spolupracuje. Během newyorského týdne módy, který začíná ve čtvrtek, chce zavést pravidla, s jejichž pomocí ze zákulisí zmizí fotografové i všichni zaměstnanci, kteří tu nemají nezbytně nutné úkoly, aby modelky měly při převlékání soukromí.

Návrhářka Diane von Furstenbergová

Skupina už vytvořila návrh soupisu práv, který má pomoct modelkám požadovat spravedlivé zacházení, a pracuje na vytvoření důvěrné služby poskytující pomoc při sexuálním zneužívání a obtěžování.

"Myšlenka organizujících se modelek může vypadat nesmyslně, co hůř, dokonce směšně. Modelky rozhodně nejsou těmi, koho byste si představili, když přijde řeč na dětskou práci nebo špatné pracovní podmínky," řekla bývalá modelka a novinářka píšící o módě Jenna Sauersová.

"Není ale vůbec nic legračního na pracovní síle, která je převážně mladá, ženského pohlaví a chudá a pracuje pro nejbohatší a nejmocnější módní značky," dodala Sauersová, která je v řídící radě Model Alliance.

Milánský týden módy: přehlídka Giorgio Armani

"Modelky vyhrály v genetické loterii. Jsou vysoké, krásné, dostávají zaplaceno za promenádu," uvedla Susan Scafidiová, odbornice na právo z newyorské Fordhamské univerzity, která se do vedení skupiny rovněž zapojila. "Ale jsou to také lidské bytosti, nejsou to ramínka na šaty," dodala.

Na newyorském týdnu módy předvede své kolekce pro podzim/zimu 2012 před nákupčími, novináři a celebritami zhruba 90 módních návrhářů. Po New Yorku budou následovat týdny módy v Londýně, Paříži a Miláně.